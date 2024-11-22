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В Турции задержан азербайджанский дипломат

главная на этот час, новые подробности
22 ноября 2024, 22:55 4708

Прокуратура Стамбула выступила с официальным заявлением в связи с задержанным азербайджанским дипломатом.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий Управления по борьбе с контрабандой был задержан гражданин Азербайджан, представившийся дипломатическим сотрудником.

У задержанного лица было изъято 70 кг золота. Во время допроса гражданин Азербайджана заявил, что изъятое золото принадлежит ему. Продолжается расследование».

* * *

В Стамбуле у торгового центра в Сарыйер задержан азербайджанский дипломат. Как сообщают турецкие СМИ, у дипломата изъято золото весом 70 кг.

По информации, задержанный азербайджанский дипломат является сотрудником одного из дипломатических ведомств в странах Запада.

В настоящее время сотрудник МИД находится под стражей.

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