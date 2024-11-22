В Турции задержан азербайджанский дипломат
Прокуратура Стамбула выступила с официальным заявлением в связи с задержанным азербайджанским дипломатом.
«В результате оперативно-розыскных мероприятий Управления по борьбе с контрабандой был задержан гражданин Азербайджан, представившийся дипломатическим сотрудником.
У задержанного лица было изъято 70 кг золота. Во время допроса гражданин Азербайджана заявил, что изъятое золото принадлежит ему. Продолжается расследование».
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В Стамбуле у торгового центра в Сарыйер задержан азербайджанский дипломат. Как сообщают турецкие СМИ, у дипломата изъято золото весом 70 кг.
По информации, задержанный азербайджанский дипломат является сотрудником одного из дипломатических ведомств в странах Запада.
В настоящее время сотрудник МИД находится под стражей.