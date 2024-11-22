Генсек НАТО с первым визитом направляется в Турцию
22 ноября 2024, 23:19 916
Генсек НАТО Марк Рютте совершит свой первый визит в Анкару.
В ходе визита генсек НАТО встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, министром иностранных дел Хаканом Фиданом и министром национальной обороны Яшаром Гюлером.
Сообщается, что генсек также встретится с представителями турецкой оборонной промышленности и посетит предприятие Turkish Aerospace Industry.
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