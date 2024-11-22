USD 1.7000
EUR 1.7803
RUB 1.6785
Подписаться на уведомления
Конфронтация на СОР29 в Баку: стороны не пришли к компромиссу... Все остались в Азербайджане!
Новость дня
Конфронтация на СОР29 в Баку: стороны не пришли к компромиссу... Все остались в Азербайджане!

Генсек НАТО с первым визитом направляется в Турцию

22 ноября 2024, 23:19 916

Генсек НАТО Марк Рютте совершит свой первый визит в Анкару.

В ходе визита генсек НАТО встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, министром иностранных дел Хаканом Фиданом и министром национальной обороны Яшаром Гюлером.

Сообщается, что генсек также встретится с представителями турецкой оборонной промышленности и посетит предприятие Turkish Aerospace Industry.

В Турции задержан азербайджанский дипломат
В Турции задержан азербайджанский дипломат главная на этот час, новые подробности
22 ноября 2024, 22:55 4711
Космический взлет биткоина. Что это?
Космический взлет биткоина. Что это? наш комментарий
22 ноября 2024, 19:05 4620
SOCAR продает часть своего бизнеса в Турции
SOCAR продает часть своего бизнеса в Турции
22 ноября 2024, 16:41 6270
Правительство Великобритании: «Нетаньяху будет арестован при въезде в Великобританию»
Правительство Великобритании: «Нетаньяху будет арестован при въезде в Великобританию»
22 ноября 2024, 22:28 1890
Смелый шаг Алиева: вертикально интегрированный холдинг
Смелый шаг Алиева: вертикально интегрированный холдинг главный вопрос
22 ноября 2024, 21:48 4084
Война в России: Шихлинский против Мустафаева
Война в России: Шихлинский против Мустафаева
22 ноября 2024, 15:23 7339
Сахипзадовна, давай еще!
Сахипзадовна, давай еще! горячая тема
22 ноября 2024, 14:38 7168
Путин созвал генералов... и обещает новые сюрпризы
Путин созвал генералов... и обещает новые сюрпризы новость дополнена
22 ноября 2024, 20:48 5852
Главнокомандующий ракетными войсками России: «Орешник» может поражать цели по всей Европе»
Главнокомандующий ракетными войсками России: «Орешник» может поражать цели по всей Европе»
22 ноября 2024, 21:11 2830
Россия на ветер бросается не словами, а ядерными ракетами
Россия на ветер бросается не словами, а ядерными ракетами главная тема
22 ноября 2024, 12:56 6432
Тамара Аббаслы: «Врачи не давали надежд… Легкие детей не раскрылись»
Тамара Аббаслы: «Врачи не давали надежд… Легкие детей не раскрылись» наш спецреп
22 ноября 2024, 20:45 2721

ЭТО ВАЖНО

В Турции задержан азербайджанский дипломат
В Турции задержан азербайджанский дипломат главная на этот час, новые подробности
22 ноября 2024, 22:55 4711
Космический взлет биткоина. Что это?
Космический взлет биткоина. Что это? наш комментарий
22 ноября 2024, 19:05 4620
SOCAR продает часть своего бизнеса в Турции
SOCAR продает часть своего бизнеса в Турции
22 ноября 2024, 16:41 6270
Правительство Великобритании: «Нетаньяху будет арестован при въезде в Великобританию»
Правительство Великобритании: «Нетаньяху будет арестован при въезде в Великобританию»
22 ноября 2024, 22:28 1890
Смелый шаг Алиева: вертикально интегрированный холдинг
Смелый шаг Алиева: вертикально интегрированный холдинг главный вопрос
22 ноября 2024, 21:48 4084
Война в России: Шихлинский против Мустафаева
Война в России: Шихлинский против Мустафаева
22 ноября 2024, 15:23 7339
Сахипзадовна, давай еще!
Сахипзадовна, давай еще! горячая тема
22 ноября 2024, 14:38 7168
Путин созвал генералов... и обещает новые сюрпризы
Путин созвал генералов... и обещает новые сюрпризы новость дополнена
22 ноября 2024, 20:48 5852
Главнокомандующий ракетными войсками России: «Орешник» может поражать цели по всей Европе»
Главнокомандующий ракетными войсками России: «Орешник» может поражать цели по всей Европе»
22 ноября 2024, 21:11 2830
Россия на ветер бросается не словами, а ядерными ракетами
Россия на ветер бросается не словами, а ядерными ракетами главная тема
22 ноября 2024, 12:56 6432
Тамара Аббаслы: «Врачи не давали надежд… Легкие детей не раскрылись»
Тамара Аббаслы: «Врачи не давали надежд… Легкие детей не раскрылись» наш спецреп
22 ноября 2024, 20:45 2721
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться