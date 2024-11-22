Крупнейший банк Британии прекратил принимать платежи из России и Беларуси

Как сообщает Reuters, банк разослал клиентам уведомление, в котором предупредил, что запрет коснется клиентов-физлиц и вводится на любые входящие операции из двух стран.

Британский банк HSBC, крупнейший в стране по размеру активов, прекращает прием платежей из России и Беларуси.

С лета прошлого года HSBC уже прекратил обслуживание платежей для российских компаний, которые использовали гонконгский филиал банка для операций с Азией. Ограничения были введены после того, как Гонконг посетили американские чиновники, требовавшие оставить поставки в РФ подсанкционных товаров.

О причинах нового запрета на платежи HSBC не сообщил. Однако решение было принято на следующий день после того, как США ужесточили финансовые санкции против России, включив в «черные списки» 50 российских банков, в том числе государственный Газпромбанк.