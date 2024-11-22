Пашинян призвал признать Азербайджан и Армению в советских границах

Армении и Азербайджану необходимо взаимное признание в рамках советских границ, затем - осторожное установление экономических связей, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян в интервью Общественному телевидению страны.

"Армения и Азербайджан должны на всех уровнях признать, что Советский Азербайджан - это независимый Азербайджан со своей территорией, Советская Армения - это независимая Армения со своей территорией. Следует зафиксировать эту реальность и оставить друг друга в покое в политических и ряде известных нам аспектов, не копать. Открывая коммуникации, начать потихоньку налаживать экономические связи, очень слабые, очень осторожные, которые затем естественным образом будут расти с очень высокой скоростью", - сказал глава государства.

Относительно возможности подписания мирного договора с Азербайджаном до конца года Пашинян пообещал, что "от себя сделает все возможное для этого на 100% и даже больше".