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Пашинян: «Западная Армения» можно, а «Западный Азербайджан» нельзя?

00:54 580

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что термин "Западная Армения", которым в Ереване принято называть входящие в состав современной Турции территории, на которых когда-то проживали армяне, раздражают соседей республики.

Об этом глава армянского правительства заявил в интервью общественному телевидению страны.

"Мы же тяжело переносим, когда кто-то использует термин "Западный Азербайджан". А когда мы говорим "Западная Армения", мы не думаем, что это кого-то раздражает?" - заявил Пашинян.

Новое сенсационное заявление Пашиняна

Он признал, что после этих слов его вновь обвинят в предательстве и подлости.

"Но я нахожусь в ситуации, при которой обязан говорить с людьми и показывать причинно-следственные связи. Если я этого не сделаю, значит, я сознательно веду страну к потере государственности", - добавил Пашинян.

При этом он вновь подчеркнул, что в декларации о независимости Армении заложена логика длительного и глубокого конфликта с окружением.

В преамбуле действующей Конституции Армении говорится, что в ее основе лежит Декларация о независимости, которая была принята 23 августа 1990 года, в том числе "основываясь на совместном постановлении Верховного Совета Армянской ССР и Национального Совета Нагорного Карабаха от 1 декабря 1989 года "О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха". Там же указывается, что "Республика Армения выступает за международное признание геноцида армян 1915 года в Османской Турции и Западной Армении".

Тридцатого сентября КС Армении усмотрел в некоторых положениях Декларации о независимости 1990 года угрозу "конституционного дуализма", что, по мнению судей, превратит документ "в родителя, пожирающего своего ребенка". А несколькими днями ранее КС признал соответствующим Конституции республики положение о деятельности комиссий по делимитации границы с Азербайджаном.

Азербайджан настаивает на внесении Арменией поправок в Конституцию страны, поскольку в ней содержатся прямые призывы к аннексии территорий республики.

По словам президента Азербайджана Ильхама Алиева, мир между Баку и Ереваном может быть достигнут в случае внесения изменений в Конституцию Армении. Девятнадцатого января премьер Армении Никол Пашинян заявил, что стране нужна новая Конституция, "которая обеспечит жизнеспособность страны в новых геополитических условиях". Позднее он уточнил, что положения декларации о независимости, лежащей в основе армянской Конституции, грозят стране войной. А в конце августа министр юстиции Григор Минасян сообщил журналистам, что конституционный референдум предусмотрен в 2027 году.

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