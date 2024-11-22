ЮНЕСКО делит журналистов на «наших» и «ваших»
Ряд стран (в частности, Россия, Китай, Казахстан, Катар, Ливан, Индонезия, Палестина и другие) потребовал переработать доклад ЮНЕСКО о безопасности журналистов в 2022-2023 годах с учетом имен всех погибших журналистов. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил постпред России при ЮНЕСКО Ринат Аляутдинов.
Ранее по итогам сессии Межправсовета МПРК ЮНЕСКО в пятницу впервые соответствующий доклад, в котором не упомянут ни один погибший российский журналист, не был принят.
По словам постпреда, обсуждение доклада "вскрыло серьезный пласт проблем".
"Ряд стран глобального юга выдвинул претензии секретариату ЮНЕСКО в связи с тем, что официальная информация о погибших журналистах не была учтена... Ее замалчивание и неиспользование идет в нарушение принципов этой международный организации", - сказал Аляутдинов.
По его словам, в ЮНЕСКО "используются двойные стандарты в реагировании на притеснения журналистов, и это в отношении журналистов РФ четко выражается".
"Генеральный директор Одри Азуле не исполняет свой мандат, согласно которому она должна осуждать убийства журналистов без каких-либо различий... На это обратили внимание многие государства... И потребовали переработать доклад с учетом официальной информации во избежание дезинформации", - сказал постпред.