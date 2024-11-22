ЮНЕСКО делит журналистов на «наших» и «ваших»

Ранее по итогам сессии Межправсовета МПРК ЮНЕСКО в пятницу впервые соответствующий доклад, в котором не упомянут ни один погибший российский журналист, не был принят.

Ряд стран (в частности, Россия, Китай, Казахстан, Катар, Ливан, Индонезия, Палестина и другие) потребовал переработать доклад ЮНЕСКО о безопасности журналистов в 2022-2023 годах с учетом имен всех погибших журналистов. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил постпред России при ЮНЕСКО Ринат Аляутдинов.

По словам постпреда, обсуждение доклада "вскрыло серьезный пласт проблем".

"Ряд стран глобального юга выдвинул претензии секретариату ЮНЕСКО в связи с тем, что официальная информация о погибших журналистах не была учтена... Ее замалчивание и неиспользование идет в нарушение принципов этой международный организации", - сказал Аляутдинов.

По его словам, в ЮНЕСКО "используются двойные стандарты в реагировании на притеснения журналистов, и это в отношении журналистов РФ четко выражается".

"Генеральный директор Одри Азуле не исполняет свой мандат, согласно которому она должна осуждать убийства журналистов без каких-либо различий... На это обратили внимание многие государства... И потребовали переработать доклад с учетом официальной информации во избежание дезинформации", - сказал постпред.