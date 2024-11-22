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Премьер-министр Молдовы обвиняет США в бедах молдаван

01:29 465

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил, что правительство ищет возможности возобновить денежные переводы из России, от запрета на которые пострадали несколько сотен тысяч работающих там молдавских трудовых мигрантов.

В интервью молдавскому телеканалу Эксклюзив ТВ глава правительства возложил вину за эти запреты на США и другие западные страны, которые ввели санкции.

Дорин Речан

"Вот говорят, что мы запретили денежные переводы из России. Не правительство их прекратило, эти компании подпали под международные санкции, в том числе США. Мы это объясняли, но почему-то никто этого не слышит. Правительство, наоборот, ищет возможности, чтобы наши граждане, которые находятся в России, могли прислать деньги в Молдову. И наоборот, те кто живет в Молдове, могли переводить деньги в Россию", - заявил Речан.

Ранее президент Молдовы Майя Санду пообещала возобновить денежные переводы с РФ.

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