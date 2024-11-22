Премьер-министр Молдовы обвиняет США в бедах молдаван

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил, что правительство ищет возможности возобновить денежные переводы из России, от запрета на которые пострадали несколько сотен тысяч работающих там молдавских трудовых мигрантов.

В интервью молдавскому телеканалу Эксклюзив ТВ глава правительства возложил вину за эти запреты на США и другие западные страны, которые ввели санкции.