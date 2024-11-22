Еще два турецких мэра связаны с террористическим подпольем

Власти Турции отстранили от должности еще двух избранных на последних муниципальных выборах в 2024 году мэров и заменили их назначенными государством администраторами.

Мэр района Оваджик Мустафа Сарыгюль и глава муниципалитета Тунджели Джевдет Конак были связаны с террористической РПК, говорится в заявлении МВД Турции.

После их отставки число избранных мэров, которые были уволены с октября, возросло до шести.