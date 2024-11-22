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Евросоюз заявляет: «Россияне – угроза европейской безопасности»

02:16 348

Глава миграционной службы Евросоюза Ильва Йоханссон заявила, что Европейский союз, вероятно, усилит ограничения на выдачу виз гражданам России. По ее словам, россияне, путешествующие по Шенгенской зоне, представляют серьезную угрозу для европейской безопасности.

Согласно данным за 2023 год, российским гражданам выдали около 450 тысяч шенгенских виз. Хотя эта цифра значительно меньше показателей до начала войны в Украине, она все еще остается достаточно высокой, что вызывает обеспокоенность, пояснила Йоханссон.

Она напомнила об участившихся случаях диверсий и шпионажа на европейской территории, а также о недавней попытке российских спецслужб убить главу немецкого оружейного концерна Rheinmetall Армина Паппергера. «Сейчас не время проявлять мягкость. Это может подорвать безопасность всей Шенгенской зоны», — заявила она (цитата по The Guardian).

Йоханссон, которая в этом месяце покидает свой пост, также выразила обеспокоенность тем, что не все страны-участницы ЕС применяют единые стандарты при рассмотрении заявлений россиян на визы. Она сообщила, что инициировала процесс пересмотра правил, однако окончательное решение будет принимать ее преемник Магнус Бруннер.

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