Медведев: «В руководстве России нет сумасшедших»

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, ранее неоднократно угрожавший Западу ядерным оружием, неожиданно сменил риторику.

В интервью телеканалу Al Arabiya он заявил, что Россия не хочет начинать ядерную войну. «Нам бы очень не хотелось, чтобы это вообще когда-либо произошло. Сумасшедших в руководстве России нет», — уверил он.

Медведев подчеркнул, что Москва рассматривает использование ядерного оружия лишь как «крайний вариант», отметив: порог его применения был пересмотрен с учетом «возникших рисков». При этом он пожаловался на НАТО, которое, по его словам, «полностью вовлечено» в украинский конфликт. Война могла бы закончиться, сообщил зампред Совбеза РФ, однако альянсу надо «перестать разжигать» боевые действия, добавил он.