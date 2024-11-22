Пашинян: Азербайджан и Армения определят новый участок границы

На следующей встрече армянская и азербайджанская госкомиссии по границам выберут новый отрезок для делимитации. Об этом заявил в интервью Общественному телевидению Армении премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Он напомнил, что в ходе последней встречи в октябре комиссии договорились на взаимной основе представить предложения о том, на каких участках границы продолжить делимитацию. Армянская сторона представила свои подходы, азербайджанская – свои.

На следующей встрече будет решено, где процесс будет продолжен, отметил премьер-министр.

"Как вам известно, в Азербайджане проходит международный форум, и, предполагаю, как минимум, есть такое понимание, что после COP29 эти процессы продолжатся", — заявил премьер.