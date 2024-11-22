В Турции убит главный тренер футбольной команды
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В результате вооруженного нападения убит 46-летний Эрсин Ака, главный тренер клуба “Чорлуспор 1947", выступающего в третьей турецкой лиге.
Как сообщает турецкое издание "Миллиет", тренер подвергся вооруженному нападению на улице.
Э.Аку доставили в государственную клинику Чорлу, однако врачи не смогли спасти его жизнь.
Ака являлся главным тренеров клубов ” Адана Демирспор“,” Каршияка “и” Ризеспор".
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