«Путина можно арестовать, а Нетаньяху – нельзя»

США называют Международный уголовный суд (МУС) антисемитским из-за ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-главы Минобороны этой страны Йоава Галанта, но на Западе ему аплодировали за ордер на арест российского лидера Владимира Путина.

"В ответ на ордер на арест премьер-министра Израиля Нетаньяху и его бывшего министра обороны Галанта Израиль и США называют Международный уголовный суд антисемитским, - написала она в своем Telegram-канале. - Пока МУС судил африканцев, Запад его хвалил, когда президента Путина разыскивали по сомнительным причинам, Европа аплодировала, а теперь МУС низведен до акта антисемитизма".

"Я никогда не была поклонником МУС и других подобных трибуналов, но то, что происходит сейчас, может привести к полному беззаконию, - указала Кнайсль. - Нормы, о которых договорилось мировое сообщество, стали неактуальными - например уважение к договорам, защита гражданских лиц".