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Россияне расстреливают пленных украинцев

03:13 843

Офис Генерального прокурора Украины заявил, что в начале октября российские военные расстреляли еще пять захваченных в плен украинских военнослужащих.

Как сказано в сообщении, размещенном в телеграм-канале прокуратуры, одного из безоружных украинских пленных расстреляли в лесополосе, а четырех под дулами автоматов вывели на дорогу, а затем также застрелили.

Это произошло 2 октября в районе города Угледар Донецкой области, утверждает офис Генпрокурора. Генпрокуратура также опубликовала фотографии инцидента, которые, вероятно, были сделаны дроном.

Расстрелянные украинские военнопленные

По сведениям генеральной прокуратуры Украины, осенью этого года число расстрелов украинских пленных армией РФ резко выросло. Она сообщает, что в октябре–ноябре возбудила 13 уголовных дел по факту расстрела 54 пленных, и это — треть всех подобных дел, которые были возбуждены в 2024 году.

В общей сложности украинские правоохранительные органы расследуют 53 дела о расстреле 177 пленных ВСУ, сообщил в эфире украинского общественного вещателя «Суспільне» один из руководителей прокуратуры Тарас Семкив.

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