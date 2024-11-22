Россияне расстреливают пленных украинцев

Офис Генерального прокурора Украины заявил, что в начале октября российские военные расстреляли еще пять захваченных в плен украинских военнослужащих.

Как сказано в сообщении, размещенном в телеграм-канале прокуратуры, одного из безоружных украинских пленных расстреляли в лесополосе, а четырех под дулами автоматов вывели на дорогу, а затем также застрелили.

Это произошло 2 октября в районе города Угледар Донецкой области, утверждает офис Генпрокурора. Генпрокуратура также опубликовала фотографии инцидента, которые, вероятно, были сделаны дроном.