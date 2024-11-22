Герои Олимпиады в Париже на спортивном фестивале в Губе

В Губе, получившей в этом году статус «Спортивной столицы», продолжается 3-й по счету спортивный фестиваль. В нем принимают участие около 100 юных спортсменов и 34 тренера, представляющих 23 вида спорта. Есть также гости из зарубежных стран - Турции и Марокко.

Одним из самых интересных событий на фестивале была встреча с олимпийским чемпионом Хидаятом Гейдаровым, серебряными призерами Гашимом Магомедовым и Альфонсо Домингесом. Медалисты Игр в Париже общались с юными спортсменами у костра, отвечали на их вопросы. А затем была устроена автограф-сессия.