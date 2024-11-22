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Герои Олимпиады в Париже на спортивном фестивале в Губе

ФОТО, ВИДЕО
Отдел спорта
03:32 455

В Губе, получившей в этом году статус «Спортивной столицы», продолжается 3-й по счету спортивный фестиваль. В нем принимают участие около 100 юных спортсменов и 34 тренера, представляющих 23 вида спорта. Есть также гости из зарубежных стран - Турции и Марокко.

Одним из самых интересных событий на фестивале была встреча с олимпийским чемпионом Хидаятом Гейдаровым, серебряными призерами Гашимом Магомедовым и Альфонсо Домингесом. Медалисты Игр в Париже общались с юными спортсменами у костра, отвечали на их вопросы. А затем была устроена автограф-сессия.

Для участников организовываются в Губе уроки по рисованию, английскому языку, актерскому мастерству, вокалу и т.д. Они принимают участие в различных конкурсах и викторинах. Кроме того, известные в прошлом спортсмены проводят для них мастер-классы. Спортивные послы Алия Пашаева (художественная гимнастика), Фарида Азизова (таэквондо), Ильгар Гурбанов (футбол), Орхан Сафаров (дзюдо), Хайям Оруджев (зорхана) рассказали об азах своих видов спорта.

Фестиваль, организованный Министерством молодежи и спорта, завершится 24 ноября.

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