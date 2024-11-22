Трамп выдвинул стратега геополитики и инвестиционного директора фонда Сороса

Президент США Дональд Трамп выдвинул инвестора Скотта Бессента на пост министра финансов США.

"Скотт пользуется уважением как один из ведущих международных инвесторов и стратегов в области геополитики и экономики", - написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social. Сейчас должность министра финансов США занимает Джанет Йеллен.

62-летний Бессент возглавляет инвестиционный фонд Key Square Group, до этого - с 2011 по 2015 год - занимал должность главного инвестиционного директора компании Soros Fund Management. Как отмечает журнал Forbes, Трамп и Бессент знакомы много лет, инвестор пожертвовал $1 млн на инаугурационный комитет Трампа в 2016 году и активно помогал ему в ходе предвыборной кампании 2024 года, в том числе выделил на нее $3 млн, принимал участие в митингах республиканца и выступал в роли его ключевого советника по экономическим вопросам. Сам Трамп ранее называл его "одним из самых блестящих людей с Уолл-стрит".