Израиль стирает Газу: снова много погибших

Десятки человек погибли в секторе Газа после новых ударов израильской армии. Об этом сообщает Al Jazeera.

Семь палестинцев были убиты и еще несколько ранены в ходе рейда Армии обороны Израиля в Газе. Также сообщается о как минимум 3 погибших и 24 раненых в расположенном на юге сектора Газа городе Хан-Юнис, по которому израильская авиация нанесла бомбовый удар.

Кроме того, Al Jazeera приводит данные о гибели трех человек в лагере беженцев Нусейрат в центральной части палестинского анклава.