Израиль стирает Газу: снова много погибших
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Десятки человек погибли в секторе Газа после новых ударов израильской армии. Об этом сообщает Al Jazeera.
Семь палестинцев были убиты и еще несколько ранены в ходе рейда Армии обороны Израиля в Газе. Также сообщается о как минимум 3 погибших и 24 раненых в расположенном на юге сектора Газа городе Хан-Юнис, по которому израильская авиация нанесла бомбовый удар.
Кроме того, Al Jazeera приводит данные о гибели трех человек в лагере беженцев Нусейрат в центральной части палестинского анклава.
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