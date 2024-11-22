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Израиль стирает Газу: снова много погибших

05:09 68

Десятки человек погибли в секторе Газа после новых ударов израильской армии. Об этом сообщает Al Jazeera.

Семь палестинцев были убиты и еще несколько ранены в ходе рейда Армии обороны Израиля в Газе. Также сообщается о как минимум 3 погибших и 24 раненых в расположенном на юге сектора Газа городе Хан-Юнис, по которому израильская авиация нанесла бомбовый удар.

Кроме того, Al Jazeera приводит данные о гибели трех человек в лагере беженцев Нусейрат в центральной части палестинского анклава.

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