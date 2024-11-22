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Экс-глава разведки может стать спецпосланником по Украине

08:53 589

Избранный президент США Дональд Трамп рассматривает возможность назначения Ричарда Гренелла на должность спецпосланника по Украине, сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

В 2020 году Гренелл в течение непродолжительного времени исполнял обязанности директора Национальной разведки. С 2019 по 2021 год он занимал пост спецпосланника США по переговорам между Сербией и Косово. В этот период между сторонами было подписано соглашение о нормализации экономических отношений.

Ричард Гренелл (слева)

Агентство напоминает, что летом 2024 года Гренелл предлагал создать «автономные зоны» для урегулирования военного конфликта, который начался после российского вторжения в Украину. Он также говорил, что не будет поддерживать вступление Украины в НАТО.

Источники Reuters при этом не исключают, что Трамп вовсе откажется от идеи создавать должность спецпосланника по Украине.

Сторонники Гренелла отмечают, что у него долгая дипломатическая карьера и глубокие познания в европейских делах. Reuters добавило, что Гренелл, который в преддверии выборов 5 ноября агитировал за Трампа, был одним из главных претендентов на пост госсекретаря. В итоге его кандидатура была предложена сенатору-республиканцу Марко Рубио, что удивило и расстроило некоторых близких союзников Гренелла.

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