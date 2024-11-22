Экс-глава разведки может стать спецпосланником по Украине

В 2020 году Гренелл в течение непродолжительного времени исполнял обязанности директора Национальной разведки. С 2019 по 2021 год он занимал пост спецпосланника США по переговорам между Сербией и Косово. В этот период между сторонами было подписано соглашение о нормализации экономических отношений.

Избранный президент США Дональд Трамп рассматривает возможность назначения Ричарда Гренелла на должность спецпосланника по Украине, сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

Агентство напоминает, что летом 2024 года Гренелл предлагал создать «автономные зоны» для урегулирования военного конфликта, который начался после российского вторжения в Украину. Он также говорил, что не будет поддерживать вступление Украины в НАТО.

Источники Reuters при этом не исключают, что Трамп вовсе откажется от идеи создавать должность спецпосланника по Украине.

Сторонники Гренелла отмечают, что у него долгая дипломатическая карьера и глубокие познания в европейских делах. Reuters добавило, что Гренелл, который в преддверии выборов 5 ноября агитировал за Трампа, был одним из главных претендентов на пост госсекретаря. В итоге его кандидатура была предложена сенатору-республиканцу Марко Рубио, что удивило и расстроило некоторых близких союзников Гренелла.