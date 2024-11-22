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Мощный обстрел Ливана: кто был целью ЦАХАЛ?

видео ; обновлено 10:40
10:40 968

Самолеты израильских ВВС совершили атаку на центральную часть ливанской столицы с целью убийства руководителя службы внешней безопасности ливанской проиранской организации «Хезболла» Талляля Хамие. Об этом сообщил вещающий из Дубая телеканал Al Hadath, не указав при этом, погиб силовик при авианалете или остался жив.

По информации Al Hadath, в районе Эль-Боста эль-Фаука, по которому был нанесен удар, полностью разрушен 8-этажный дом, повреждены еще пять соседних зданий.

Центр по чрезвычайным операциям при министерстве здравоохранения республики ранее сообщил о четырех погибших во время израильской атаки, число раненых возросло с 23 до 33.

* * * 10:02

По предварительным данным, четыре человека погибли, еще 23 пострадали в результате атаки израильских ВВС на Бейрут, сообщили в Минздраве Ливана.

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