Мощный обстрел Ливана: кто был целью ЦАХАЛ?

Самолеты израильских ВВС совершили атаку на центральную часть ливанской столицы с целью убийства руководителя службы внешней безопасности ливанской проиранской организации «Хезболла» Талляля Хамие. Об этом сообщил вещающий из Дубая телеканал Al Hadath, не указав при этом, погиб силовик при авианалете или остался жив.

По информации Al Hadath, в районе Эль-Боста эль-Фаука, по которому был нанесен удар, полностью разрушен 8-этажный дом, повреждены еще пять соседних зданий.

Центр по чрезвычайным операциям при министерстве здравоохранения республики ранее сообщил о четырех погибших во время израильской атаки, число раненых возросло с 23 до 33.