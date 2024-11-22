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Медведев нашел «мерзнущих» европейцев

10:06 1307

Прекращение поставок российского газа в Европу привело к тому, что люди там мерзнут, а производства останавливаются, утверждает замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Медведев напомнил, что Дональд Трамп хотел ограничить поставки российского газа в Европу и продавать туда американские энергоресурсы.

«Что сейчас и происходит. А нашего газа в Европе нет. Поэтому европейцы мерзнут, а их производства останавливаются», - констатировал зампред Совбеза РФ в интервью телеканалу Al Arabiya.

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