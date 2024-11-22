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Талибы отзывают посла и генконсула из Германии

10:13 968

Радикальное исламистское движение «Талибан» отозвало посла Афганистана в Берлине и генконсула страны в Бонне. Об этом со ссылкой на МИД ФРГ, пишет агентство AFP.

По данным издания Der Spiegel, в течение нескольких недель перед этим между талибами и представителями Афганистана в Бонне и Берлине возникли «разногласия». Посол Афганистана в ФРГ Яма Яри и генконсул Саид Лутфулла Садат были назначены на свои посты до того, как талибы захватили власть в Афганистане в 2021 году.

В заявлении Кабула, которое было передано немецким дипломатам, было указано, что афганские дипломаты в Бонне и Берлине принимали некие «произвольные» решения без «согласования» с радикальными исламистами, передает DW. На фоне этого «Талибан» ранее объявил, что не будет считать действительными визы и паспорта, выданные в представительствах страны в Берлине и Бонне. Аналогично исламисты высказались о ряде других диппредставительств в странах Запада.

При этом талибы не имеют высказанных претензий к генконсулу Афганистана в Мюнхене, хотя тот также был назначен на пост до прихода радикальных исламистов к власти. Более того, Кабул попытался расширить действие работы диппредставительства в Мюнхене с текущих федеральных земель Баварии и Бадена-Вюртемберга на другие регионы ФРГ, однако это противоречит международным нормам, пишут СМИ со ссылкой на заявление представителя немецкого МИД.

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