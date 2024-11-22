Наступление российских войск в Украине
10:23 2440
Аналитики проекта Deep State сообщили о продвижении россиян возле пяти населенных пунктов на Кураховском направлении Донецкой области.
«Враг продвинулся возле Великой Новоселки, Раздольного, Максимовки, Пустынки и в Торецке», - говорится в сообщении проекта.
Накануне аналитики Deep State сообщили, что россияне захватили населенный пункт Дальнее на Кураховском направлении в Донецкой области.
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