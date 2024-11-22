Видеоролик Kontakt в честь Дня Победы удостоен зарубежной награды
Видеоролик, подготовленный Kontakt специально в честь Дня Победы стал победителем известного турецкого конкурса FelisAwards.
Уникальный ролик, под названием «С Днем нашей славной Победы, Азербайджан!» оставил в тени конкурентов на самом престижном рекламном конкурсе братской Турции Felis среди сотен творческих работ и был удостоен высокой награды в категориях «Корпоративно-социальная ответственность» и «Корпоративный имидж». Проект, каждым кадром показывающий ценность Дня Победы, смог передать дух победы как местной, так и зарубежной аудитории.
Проводящийся вот уже 19 лет и оценивающий творческие работы в сфере рекламы и маркетинга конкурс Felis стал в этом году вторым с участием Азербайджана. А дата церемонии награждения как нельзя кстати совпала с Днем Победы – 8 ноября – и прошла в Конгресс-центре Halic в Стамбуле.
Успехом этого проекта, подтверждающим моральную ценность победы, «Контакт» еще раз доказал, что выполняет свою социальную ответственность на самом высоком уровне.
Следует отметить, что сеть под лозунгом «Kontakt радует» продолжает реализовывать социальные проекты, создающие положительные ценности в Азербайджане.
Посмотреть ролик с трогательным сюжетом и известной всем песней «Карабах» вы можете по этой ссылке: