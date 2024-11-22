Видеоролик Kontakt в честь Дня Победы удостоен зарубежной награды

Уникальный ролик, под названием «С Днем нашей славной Победы, Азербайджан!» оставил в тени конкурентов на самом престижном рекламном конкурсе братской Турции Felis среди сотен творческих работ и был удостоен высокой награды в категориях «Корпоративно-социальная ответственность» и «Корпоративный имидж». Проект, каждым кадром показывающий ценность Дня Победы, смог передать дух победы как местной, так и зарубежной аудитории.

Проводящийся вот уже 19 лет и оценивающий творческие работы в сфере рекламы и маркетинга конкурс Felis стал в этом году вторым с участием Азербайджана. А дата церемонии награждения как нельзя кстати совпала с Днем Победы – 8 ноября – и прошла в Конгресс-центре Halic в Стамбуле.