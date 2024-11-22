Байден назвал себя своим мужем

Президент США Джо Байден оговорился и вместо имени своей жены Джилл назвал свое на торжественном ужине в Белом доме. «Я муж Джо Байдена. Этим титулом я горжусь больше всего», – заявил он.

Байден часто начинает свои выступления с фразы «Я Джо Байден, и я муж Джилл Байден» и несколько раз, по свидетельствам СМИ, допускал оговорки. В июне на мероприятии, посвященном иммигрантам, он так же назвал себя своим мужем, «после чего последовала неразборчивая речь», замечал канал Roya news.

Летом в интервью радиостанции в Филадельфии Байден назвал себя чернокожей женщиной. «[Я] первая чернокожая женщина, которая работала с чернокожим президентом», – сказал он, путая себя с вице-президентом Камалой Харрис.