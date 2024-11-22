Украинскому фронту грозит обрушение

Линия фронта в Украине находится на грани коллапса, пишет Sky News.

По словам аналитиков, украинские войска измотаны почти тремя годами войны и страдают от нехватки людского ресурса и снаряжения. В это время ВС РФ захватывают один населенный пункт за другим.

Ситуацию для Киева также усложнило вторжение в Курскую область: теперь элитные подразделения ВСУ застряли в пограничье и не в силах укрепить более важные участки фронта.