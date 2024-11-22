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Призыв Меркель к Украине

10:46 2528

Решение о начале переговоров с Россией не может принимать один Киев. Такое мнение в интервью газете Corriere della Sera высказала экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель.

«Переговоры, разумеется, нельзя вести через голову Украины. Но в то же время думаю, что многие страны, которые поддерживают Украину, должны вместе с Киевом решать, когда можно обсуждать с Россией дипломатическое решение. Не может это решать один Киев», - считает Меркель.

Она затруднилась ответить, когда, по ее мнению, может начаться этот процесс.

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