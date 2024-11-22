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Нет присяги? Лишить гражданства России

10:55 1313

МВД России с 23 ноября начинает лишать статуса гражданина РФ лиц, получивших российское гражданство, но не прошедших процедуру присяги. Соответствующие нормы закреплены в указе президента РФ по вопросам гражданства.

В пресс-центре МВД РФ заявили, что 22 ноября истек срок для принесения присяги данной категории граждан. «С 23 ноября 2024 года такие лица будут считаться не приобретшими гражданство России, а решения о приеме их в российское гражданство станут недействительными», — сказали в ведомстве.

При этом положения указа не распространяются на тех, кто приобрел российское гражданство до 1 сентября 2017 года, когда вступила в силу обязанность приносить присягу, или был освобожден от нее на момент получения гражданства.

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