Нет присяги? Лишить гражданства России

МВД России с 23 ноября начинает лишать статуса гражданина РФ лиц, получивших российское гражданство, но не прошедших процедуру присяги. Соответствующие нормы закреплены в указе президента РФ по вопросам гражданства.

В пресс-центре МВД РФ заявили, что 22 ноября истек срок для принесения присяги данной категории граждан. «С 23 ноября 2024 года такие лица будут считаться не приобретшими гражданство России, а решения о приеме их в российское гражданство станут недействительными», — сказали в ведомстве.

При этом положения указа не распространяются на тех, кто приобрел российское гражданство до 1 сентября 2017 года, когда вступила в силу обязанность приносить присягу, или был освобожден от нее на момент получения гражданства.