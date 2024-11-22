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Лидер оппозиции предложил использовать Абхазию как «песочницу»

11:13 647

Лидер оппозиции Абхазии Адгур Ардзинба заявил российским журналистам, что так называемая «республика» могла бы стать «полигоном» для тестирования единой валюты российско-белорусского Союзного государства.

Он отметил, что сейчас в Абхазии используют российский рубль, но это «надо как-то формализовать». Как аргумент в пользу такого решения он привел соглашение о Союзном государстве между Россией и Беларусью, «которое до сегодняшнего дня в полной мере не реализовано».

«Один из камней преткновения — это как раз единая валюта Союзного государства. Абхазия может выступить некоей «песочницей», где можно протестировать эту историю», — сказал Ардзинба.

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