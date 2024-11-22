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Зеленский раскритиковал Раду за отмену заседания из-за угрозы

11:19 732

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Верховную Раду за отмену заседания из-за возможного ракетного удара со стороны РФ. Он заявил, что протоколы безопасности не изменились.

«Когда нет воздушной тревоги, государство, производства, посольства — все должны работать одинаково. И воспринимать информацию, в частности, от разведок именно как информацию, а не разрешение на выходной. Это касается всех — от Верховной Рады Украины и других структур и ветвей власти до органов управления в областях и громадах», — отметил Зеленский.

Он добавил, что когда в Украине звучит сирена воздушной тревоги — все идут в укрытие, когда сирена не звучит — все работают. По словам украинского лидера, на войне «по-другому не бывает».

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