Зеленский раскритиковал Раду за отмену заседания из-за угрозы

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Верховную Раду за отмену заседания из-за возможного ракетного удара со стороны РФ. Он заявил, что протоколы безопасности не изменились.

«Когда нет воздушной тревоги, государство, производства, посольства — все должны работать одинаково. И воспринимать информацию, в частности, от разведок именно как информацию, а не разрешение на выходной. Это касается всех — от Верховной Рады Украины и других структур и ветвей власти до органов управления в областях и громадах», — отметил Зеленский.

Он добавил, что когда в Украине звучит сирена воздушной тревоги — все идут в укрытие, когда сирена не звучит — все работают. По словам украинского лидера, на войне «по-другому не бывает».