Кремль о мобилизации

У России «нет потребности в мобилизации», заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По его словам, россияне «очень активно» подписывают контракты на военную службу в рядах ВС РФ, речь идёт «о сотнях ежедневно».

«О мобилизации речи никакой не ведётся. Какой-либо потребности, потребности в том, чтобы говорить сейчас о мобилизации, нет», – сказал Песков.

Частичная мобилизация в России проводилась осенью 2022 года. Как сообщали в Минобороны России, за этот период (с 21 сентября по 28 октября) якобы удалось призвать свыше 300 тыс. человек. При этом указа о завершении частичной мобилизации издано не было.