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России санкции нипочем: «Орешник» и «оружие Кима» создадут проблемы на войне

11:39 1000

Новейший российский ракетный комплекс средней дальности «Орешник» стал доказательством того, что санкции против военно-промышленного комплекса РФ неэффективны и не смогли навредить производству. Такое мнение в интервью РИА Новости выразил военный аналитик Уилдер Алехандро Санчес.

«Москва хочет показать, что санкции и конфликт не затронули ее военную индустрию, что она может производить современные системы», — заявил Санчес.

По утверждению главнокомандующего Ракетными войсками стратегического назначения РФ Сергея Каракаева, «Орешник» способен поражать любые цели по всей Европе с высокой эффективностью.

Кроме того, ранее Financial Times сообщала, что Северная Корея передала российским войскам около 50 самоходных гаубиц M1989, они же Koksan, калибра 170 мм. Российские СМИ утверждают, что аналогов этих сверхдальнобойных самоходных пушек нет ни у РФ, ни у НАТО.

Российский военный обозреватель Влад Шлепченко признает, что после развала СССР российская артиллерия практически не развивалась, в отличие от натовской. Результат, по его словам, виден на российско-украинской войне: западные гаубицы бьют точнее, чем российские, дальше и в целом эффективнее.

Появление у армии РФ северокорейских дальнобойных орудий может стать «настоящей головной болью для противника», пишут российские СМИ. Они бьют дальше артиллерии НАТО: на 40 км и 60 км, если снаряды активно-реактивные. Благодаря «подарку» от товарища Кима Россия может получить преимущество в дальности огня.

Основой для Koksan являются советские танки Т-54 и Т-62, а также их китайские аналоги. Сами пушки являются либо модернизацией каких-то морских орудий, либо 17-см немецких пушек корпусного подчинения Второй мировой войны, которые СССР передал Северной Корее в 1950-е годы.

При этом у Koksan есть минусы: они не имеют башни, а значит, стрелять могут либо в ограниченном секторе, либо при изменении положения корпуса. Не особо комфортно им управлять зимой. У системы маленький боекомплект: каждое орудие необходимо сопровождать машиной с боеприпасами.

Если Пхеньян поставит к Koksan еще и высокоточные снаряды, это может создать проблемы для украинской армии.

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