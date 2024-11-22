Неизвестный дрон встревожил немецких военных
11:44 432
Неизвестный разведывательный дрон заметили над британским авианосцем Queen Elizabeth в порту Гамбурга, пишут зарубежные СМИ.
По данным издания Bild, отряд Бундесвера, который охраняет корабль, безуспешно пытался отогнать беспилотник впечатляющих размеров 1,5 на 1,5 метра с помощью комплексов радиоэлектронной борьбы.
Через некоторое время БПЛА покинул район доков и его следы были потеряны. Сейчас полиция пытается выяснить, кому принадлежит дрон.
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