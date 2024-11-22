В России задержали «иноагента» Шлосберга

Российского оппозиционного политика Льва Шлосберга (в России его признали «иноагентом») задержали в аэропорту Пскова, куда он прилетел из Москвы, пишут российские СМИ.

К Шлосбергу, который возглавляет псковское отделение партии «Яблоко», подошли полицейские и предложили пройти с ними. Политика увезли на микроавтобусе.

Причина задержания пока неизвестна. В октябре у Шлосберга и его родных проходили обыски — на политика возбудили дело по статье об «уклонении от исполнения обязанностей иноагента» из-за публикации видео без соответствующей маркировки.