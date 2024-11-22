Россиянам все нравится, но лучше бы мир
К тысячному дню СВО опросная компания RussianField замеряла настроения граждан России в их отношении к войне. Срез мнений был получен до свежего обострения и применения нового ракетного оружия, тем интереснее будет позже посмотреть влияние нынешней эскалации на общественное сознание.
Для начала социологи выяснили, что россиянам, в общем, все нравится: 37% считают, что страна определенно движется в правильном направлении, еще 32% склоняются к этой точке зрения. В той или иной мере недовольных всего 23%. Эти цифры практически совпадают с процентом тех, кто оценивает СВО как успешную операцию: 63% против тех же 23%.
Что интересно, по обоим показателям есть некоторое падение: в конце мая – начале июня делами в стране были довольны 73%, дела на фронте нравились 69%. Казалось бы, именно в последние месяцы наступление российских войск заметно набрало темпы, но население, выходит, это не сильно обрадовало, даже наоборот, падение на 4-6%.
При этом за переход к мирным переговорам выступает 53% (май-июнь – 49%). Число выступающих за переговоры превысило число сторонников продолжения боевых действий еще в июне 2023 года и с тех пор только растет.
Характерно, что среди сторонников много работников промышленности, где резко выросли зарплаты в связи с оборонными заказами. Если Путин подпишет мир завтра, его поддержит 79%, против 13%. В начале лета не согласились бы с таким решением 17%. За немедленное прекращение огня, после которого последовали бы переговоры – 60%.
Война никак не повлияла на ощущение личной безопасности у 58%, 40% ощущают опасность. Неудивительно, что чувство опасности выше у молодых, чем у пожилых: воевать, если что, тем, кто подпадает под мобилизацию.
25% опрошенных говорят о том, что у них случались ссоры с друзьями и родственниками из-за военной операции в Украине, их доля с апреля 2022 года выросла на 4%, не очень существенно.
А вот еще одна тенденция особенно интересна: сильно уменьшилось число тех, кто ощутил на себе и на близких и друзьях последствия санкций. Если в марте 2022 года соотношение «пострадавших» к тем, кого не задело, было 63% к 35%, то сейчас поровну, по 49%. Выходит, как-то пообвыклись, «жить можно».
Об этом же свидетельствует и еще один замер. На вопрос, какая именно опасность лично для вас связана с СВО, наибольший процент указали удары дронов – 27%, а экономические неприятности – инфляция, бедность, на втором месте – 20%, хотя шансы попасть под удар беспилотника имеются у намного меньшего числа россиян, чем оказаться в числе тех, по кому ударят экономические последствия. Осознание и ощущение ухудшившегося материального положения, видимо, придет позже, «догонит».
Итак, на фоне некоторого привыкания к войне есть склонность к тому, чтобы как-то ее завершить, лучше поскорее. То, что война, скорее, не нравится, никак не сказывается на общей оценке положения в стране: верной дорогой идем, товарищи! Ресурс у этого самоподбадривания невелик, но на ближайшие месяцы точно хватит. А дальше все боятся и заглядывать.