Россиянам все нравится, но лучше бы мир

К тысячному дню СВО опросная компания RussianField замеряла настроения граждан России в их отношении к войне. Срез мнений был получен до свежего обострения и применения нового ракетного оружия, тем интереснее будет позже посмотреть влияние нынешней эскалации на общественное сознание. Для начала социологи выяснили, что россиянам, в общем, все нравится: 37% считают, что страна определенно движется в правильном направлении, еще 32% склоняются к этой точке зрения. В той или иной мере недовольных всего 23%. Эти цифры практически совпадают с процентом тех, кто оценивает СВО как успешную операцию: 63% против тех же 23%.

Что интересно, по обоим показателям есть некоторое падение: в конце мая – начале июня делами в стране были довольны 73%, дела на фронте нравились 69%. Казалось бы, именно в последние месяцы наступление российских войск заметно набрало темпы, но население, выходит, это не сильно обрадовало, даже наоборот, падение на 4-6%. При этом за переход к мирным переговорам выступает 53% (май-июнь – 49%). Число выступающих за переговоры превысило число сторонников продолжения боевых действий еще в июне 2023 года и с тех пор только растет. Характерно, что среди сторонников много работников промышленности, где резко выросли зарплаты в связи с оборонными заказами. Если Путин подпишет мир завтра, его поддержит 79%, против 13%. В начале лета не согласились бы с таким решением 17%. За немедленное прекращение огня, после которого последовали бы переговоры – 60%. Война никак не повлияла на ощущение личной безопасности у 58%, 40% ощущают опасность. Неудивительно, что чувство опасности выше у молодых, чем у пожилых: воевать, если что, тем, кто подпадает под мобилизацию.