Лаборатории AQTİ играют особую роль в обеспечении биологической безопасности

В целях постоянного мониторинга состояния биобезопасности в стране Институт пищевой безопасности Азербайджана (AQTİ) проводит лабораторную диагностику особо опасных болезней животных и растений . Таким образом, благодаря испытаниям, проводимым профессиональным персоналом в лабораториях AQTİ, охватывающих всю страну и имеющих современную материально-техническую базу, риски, связанные с биологической безопасностью импортируемых пищевых продуктов растительного и животного происхождения выявляются своевременно и оперативно предпринимаются необходимые действия.

В целях защиты здоровья животных и предотвращения зоонозных болезней в нашей стране AQTİ проводит комплексные мероприятия в области диагностики, мониторинга и борьбы с птичьим гриппом. Специализированные оперативные группы по кризисному управлению особо опасными болезнями регулярно проводят ассоциативно-симуляционные занятия, в том числе по птичьему гриппу. В рамках этих мероприятий специалисты участвуют в программах постоянного мониторинга популяции птиц по всей стране. Современные методы выявления подтипов вируса птичьего гриппа используются в лабораториях, оснащенных высокоточным диагностическим оборудованием. В то же время посредством серологических исследований оценивается эффективность вакцин, применяемых в птицеводстве.

В рамках проводимых мероприятий Центральная ветеринарная лаборатория была аккредитована турецким органом аккредитации «TÜRKAK» в соответствии со стандартом «ISO/IEC 17025:2017 – Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий» по 61 показателю, включая заболевание птичьим гриппом. Лаборатории регулярно участвуют в различных международных сличительных анализах по болезням птиц.

Лаборатории второго уровня биологической безопасности, соответствующие международным стандартам, функционируют как в столице, так и в регионах страны. Помимо стационарных лабораторий, для эпизоотологического мониторинга широко используются мобильные лаборатории уровня биологической безопасности 2+. Это также играет незаменимую роль в оперативном проведении выездных обследований при вспышках особо опасных или зоонозных заболеваний, а также в осуществлении профилактических и контрольных мероприятий.