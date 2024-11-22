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Приговор Трампу решили «бессрочно» отложить

12:02 285

Судья Хуан Мерчан постановил отложить вынесение приговора избранному президенту США Дональду Трампу «по делу Сторми Дэниэлс» на неопределенный срок, пока защита представляет свои аргументы. Приговор должны были огласить 26 ноября.

Судья также разрешил юристам Трампа подать ходатайство о прекращении дела, попросив их представить все необходимые документы в срок до 2 декабря. У прокуратуры же будет неделя на то, чтобы дать на это ответ.

О переносе приговора судью попросили представители окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга 19 ноября. По их мнению, это лучший способ избежать закрытия дела из-за победы Трампа на выборах.

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