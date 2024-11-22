Массовые беспорядки в Канаде
12:12 383
Акция протеста против НАТО переросла в беспорядки в канадском Монреале.
Демонстранты вышли на митинг против 70-й сессии Парламентской ассамблеи альянса, проходящей с 22 по 25 ноября. Они бьют окна и витрины, поджигают машины и дерутся с полицейскими. Правоохранители применяют слезоточивый газ и используют дубинки. Сообщается о троих задержанных.
November 23, 2024
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