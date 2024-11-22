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Массовые беспорядки в Канаде

видео
12:12 383

Акция протеста против НАТО переросла в беспорядки в канадском Монреале. 

Демонстранты вышли на митинг против 70-й сессии Парламентской ассамблеи альянса, проходящей с 22 по 25 ноября. Они бьют окна и витрины, поджигают машины и дерутся с полицейскими. Правоохранители применяют слезоточивый газ и используют дубинки. Сообщается о троих задержанных.

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Герои Олимпиады в Париже на спортивном фестивале в Губе
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SOCAR продает часть своего бизнеса в Турции
SOCAR продает часть своего бизнеса в Турции
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Правительство Великобритании: «Нетаньяху будет арестован при въезде в Великобританию»
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