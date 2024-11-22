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Генсек НАТО провел первую встречу с Трампом

12:20 129

Генсек НАТО Марк Рютте провел первую встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил пресс-секретарь альянса, передает AFP.

Встреча прошла вчера, 22 ноября, в резиденции Трампа в штате Флорида. Стороны обсудили «глобальные вопросы безопасности, стоящие перед альянсом», заявил пресс-секретарь.

Трамп пока встречу никак не комментировал.

The Washington Post писала, что генсек НАТО обсудит с Дональдом Трампом стратегию мирного урегулирования российско-украинской войны. По данным The Wall Street Journal, советники нового президента США предлагают завершить боевые действия путем создания демилитаризованной зоны по линии фронта. Кремль отверг заморозку войны.

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