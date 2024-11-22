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Меркель обеспокоена из-за назначения Маска

12:33 1511

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель обеспокоена ролью в новом американском правительстве миллиардера Илона Маска, которого избранный президент США Дональд Трамп назначил одним из руководителей Департамента эффективности государственного управления (DOGE). Об этом она заявила в интервью Der Spiegel.

«Политика должна определять социальный баланс между влиятельными людьми и обычными гражданами. И если на эту последнюю инстанцию слишком сильно влияют корпорации, будь то власть капитала или технологические возможности, то это представляет собой неслыханный вызов для всех нас», — сказала бывший канцлер.

Она добавила, что «если такой человек, как он (Маск), владеет 60% всех спутников, вращающихся в космосе, то это, помимо политических вопросов, должно нас чрезвычайно волновать». Журналист спросил у Меркель, является ли Маск большей угрозой, чем Трамп, на что та ответила: «Я бы не стала заходить так далеко».

Ранее Трамп назначил Маска и предпринимателя Вивека Рамасвами главами DOGE. Республиканец пообещал, что департамент будет «предоставлять консультации и руководство извне правительства» совместно с Белым домом и его административно-бюджетным управлением «для проведения крупномасштабной структурной реформы и создания невиданного ранее предпринимательского подхода к управлению».

Сам основатель Tesla и SpaceX утверждал, что планирует сократить бюджет «по меньшей мере» на $2 трлн (в 2024 финансовом году государственные расходы США составили $6,75 трлн). Также Маск заявлял, что будет добиваться сокращения числа федеральных агентств в США, урежет гранты международным организациям, а также запретит федеральным чиновникам работать удаленно.

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