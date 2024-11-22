В Азербайджане землетрясение: ощущалось в Карабахе и Восточном Зангезуре

Как уже сообщалось, в Лачинском районе произошло землетрясение магнитудой 4,5. В связи с этим Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана распространило заявление.

«Согласно информации, поступившей в Центр управления кризисными ситуациями МЧС из Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана, 23 ноября 2024 года в 12:10 по местному времени в 74 км к юго-западу от Агдамской сейсмостанции, в Лачинском районе, на глубине 10 км было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,5. В МЧС пока не поступало сообщений о каких-либо разрушениях или человеческих жертвах в результате землетрясения», - говорится в заявлении ведомства.