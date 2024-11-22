В Азербайджане землетрясение: ощущалось в Карабахе и Восточном Зангезуре
Как уже сообщалось, в Лачинском районе произошло землетрясение магнитудой 4,5. В связи с этим Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана распространило заявление.
«Согласно информации, поступившей в Центр управления кризисными ситуациями МЧС из Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана, 23 ноября 2024 года в 12:10 по местному времени в 74 км к юго-западу от Агдамской сейсмостанции, в Лачинском районе, на глубине 10 км было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,5. В МЧС пока не поступало сообщений о каких-либо разрушениях или человеческих жертвах в результате землетрясения», - говорится в заявлении ведомства.
* * * 13:15
В субботу, 23 ноября, в 12:10 на территории Лачинского района Азербайджана произошло землетрясение.
Согласно сообщению Бюро исследований землетрясений Республиканского центра сейсмологической службы НАНА, магнитуда подземных толчков составила 4,5. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.
Подземные толчки ощущались в Карабахе и Восточном Зангезуре.
* * * 12:25
В Азербайджане зафиксировано землетрясение магнитудой 4,5, сообщили в Центре сейсмологической службы.
Согласно сообщению, подземные толчки зафиксированы на глубине 10 км в 12:10 по местному времени.