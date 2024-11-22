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Швейцария запретила поставлять свои боеприпасы Украине

12:45 996

Швейцария запретила экспорт боеприпасов польской фирме после того, как выяснила, что эти боеприпасы попадали в Украину. Как пишет Associated Press, правительство Швейцарии пришло к выводу, что около 645 000 патронов швейцарского производства к малокалиберным боеприпасам оказались в Украине в нарушение швейцарского законодательства.

Отмечается, что Государственный секретариат по экономическим вопросам начал расследование после того, как в ноябре прошлого года американское новостное издание Defense One сообщило, что Украина получила 645 000 винтовочных патронов с бронебойными снарядами, произведенных SwissP Defense, от польской компании UMO.

При этом, в соответствии с соглашением, польская компания имела право перепродавать боеприпасы только в Польше. Однако расследование установило, что польская компания "не выполнила контрактные обязательства перед швейцарским производителем, и боеприпасы оказались в Украине", отмечается в сообщении.

Государственный секретариат по экономическим вопросам заявил, что экспорт польской компании будет запрещен, поскольку "риск перенаправления в Украину оценивается как слишком высокий".

Швейцарское законодательство запрещает экспорт военной техники, принадлежащей Швейцарии или произведенной в Швейцарии, в страны, находящиеся в состоянии конфликта.

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