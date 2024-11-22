Крупные города Турции во власти непогоды

Часть рейсов, направлявшихся в международный аэропорт Стамбула, а также в аэропорт Сабиха Гёкчен, не смогли совершить посадку в пунктах назначения и были направлены в другие города, в том числе в Измир.

Ливни и сильный ветер привели к перебоям в воздушном сообщении в Стамбуле, Анкаре, Анталье, сообщает телеканал CNN Türk.

Глава Минтранса Турции Абдулькадир Уралоглу подтвердил в эфире CNN Türk, что в аэропортах Стамбула, Анкары и Антальи из-за непогоды есть отмены и задержки рейсов.

Turkish Airlines ранее сообщила, что отменила 38 рейсов на прилет и вылет из международного аэропорта Стамбула из-за ожидаемого урагана.

Ливень и сильный ветер, скорость которого может достигать 22 м/с, привели к отмене рейсов паромов через пролив Босфор в Стамбуле.