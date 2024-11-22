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Володин рассказал, что России «есть чем себя защитить»

13:02 694

Президент России Владимир Путин «был настроен на диалог» с целью избежать войны в Украине, но лидеры западных стран «к этому готовы не были», заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Политика главы нашего государства (Путина) была на диалог, и он делал все для того, чтобы предотвратить войну в Украине. С (президентом США Джо) Байденом многократно разговаривал об этом, с (президентом Франции Эммануэлем) Макроном, еще в тот период времени, и с (канцлером ФРГ Ангелиной) Меркель, и с (президентом Франции в 2012-2017 годах Франсуа) Олландом. Но как мы видим, все они изначально были уже заточены под конфликт, и сначала обманывали, потом сделали все для того, чтобы напряжение на Украине перешло фактически в военные действия, где нам противостоит НАТО», - сказал Володин в интервью телеканалу «Россия 24».

По его словам, «оценивая нынешнюю ситуацию, следует исходить из того, что Байден собирался остаться у власти». «Он делал все для этого. Совершенно очевидно, что Байден хочет напоследок создать как можно больше проблем тем, кто сегодня избрался и через несколько месяцев начнет уже отвечать за состояние дел в Соединенных Штатах Америки, поэтому вот все его поступки, они говорят об одном - чем хуже, тем для него лучше. Но в данном случае хуже для всего мира, хуже для тех же американцев. Ну и, конечно, больше всего страдает Европа», - добавил председатель Госдумы.

Володин также заявил, что «депутаты Госдумы вне зависимости от партийной принадлежности согласны в том, что Россия имеет право и должна отвечать на удары по российским городам».

«Могу сразу сказать, что решение правильное по нанесению ударов (новой российской ракетой средней дальности «Орешник») и долгожданное. Мы много раз говорили, и все те, кто хотел услышать, они, наверное, для себя поняли. А тот, кто вопреки этому начал делать всё для наращивания эскалации, в первую очередь, Байден, его друзья в Европе Макрон, (канцлер Германии Олаф) Шольц и другие, они должны понимать - Россия себя защитит. И у нас есть чем это сделать», - сказал Володин.

Он отметил, что «депутатский корпус настроен именно так, несмотря на партийную принадлежность: все понимают, что в ситуации вызовов, в ситуации эскалации, когда наносятся удары по нашим российским городам, надо отвечать».

«Ситуация, действительно, непростая, но еще раз хочу сказать, что мы поддержим президента, мы, со своей стороны, будем делать все возможное для того, чтобы наша страна себя не только могла защитить, но и обеспечить стабильное развитие», - сказал Володин.

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