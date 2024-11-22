Новый удар турецких банков по России

Турецкие банки перестали обслуживать банковские карты системы UnionPay, выданные «Газпромбанком». В этом убедились российские корреспонденты в Анкаре и Стамбуле.

При попытке снять деньги в банкомате выдается предупреждение либо о технической ошибке, либо о том, что карта не обслуживается данным банком. Кроме того, некоторые банкоматы выводят уведомление о том, что банк не дает санкции на операции с данной картой.

Подобная ситуация замечена в банкоматах государственных банков, а также частных финансовых структур Турции и банков с иностранным участием. Отказ в обслуживании распространяется как на корпоративные карты «Газпромбанка», так и на индивидуальные с системой UnionPay.