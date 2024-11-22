Российская полиция избила иранских студентов. Тегеран направил ноту
Генеральный консул Ирана в Казани Давуд Мирзахани отреагировал на избиение и задержание иранских студентов полицией.
Обращаясь в главном здании Казанского федерального университета к протестующим иранским студентам, он заявил: «С российской полицией за ее бесчеловечное поведение необходимо разобраться. Мы не потерпим такого отношения к нашим студентам. Иранские граждане, обучающиеся за рубежом, имеют право на уважение и справедливое обращение. Мы будем добиваться того, чтобы права наших студентов были полностью защищены».
«Российская полиция путает народ Ирана с другими народами. Мы никогда не позволим, чтобы с представителями нашего народа за границей кто-либо обращался нечеловечно и незаконно. Это должно быть официально разъяснено иранской стороной, а вопрос должен быть решён в рамках закона», - добавил генконсул.
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Накануне двое иранских студентов были избиты и задержаны полицией в Казани, сообщает иранское информагентство SNN.
Инцидент произошел рядом с отделом миграционного учета Казанского федерального университета, где иностранные студенты простаивали долгую очередь, чтобы продлить свои визы. Между студентами произошла драка. На место прибыла полиции. Настойчивость иранских студентов привела к продолжению спора и избиению их правоохранителями, в результате двое студентов были задержаны.
Генконсульство Ирана в Казани, отреагировав на произошедшее, направило ноту в МИД России «в связи с жестоким обращением со стороны полиции к иранским студентам и требованием предоставления оъяснений относительно причины инцидента и непрофессионального участия в деле местной полиции».
В субботу, 23 ноября, посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщил, что двое иранских студентов, избитых и задержанных 22 ноября российской полицией в Казани, были освобождены. Он отметил, что ответственные органы РФ выразили удивление по поводу случившегося инцидента и заверили, что «начнут расследование на местах и разберутся с виновниками этого инцидента».