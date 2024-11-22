Российская полиция избила иранских студентов. Тегеран направил ноту

Генеральный консул Ирана в Казани Давуд Мирзахани отреагировал на избиение и задержание иранских студентов полицией.

Обращаясь в главном здании Казанского федерального университета к протестующим иранским студентам, он заявил: «С российской полицией за ее бесчеловечное поведение необходимо разобраться. Мы не потерпим такого отношения к нашим студентам. Иранские граждане, обучающиеся за рубежом, имеют право на уважение и справедливое обращение. Мы будем добиваться того, чтобы права наших студентов были полностью защищены».

«Российская полиция путает народ Ирана с другими народами. Мы никогда не позволим, чтобы с представителями нашего народа за границей кто-либо обращался нечеловечно и незаконно. Это должно быть официально разъяснено иранской стороной, а вопрос должен быть решён в рамках закона», - добавил генконсул.