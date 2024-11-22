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Медведев заявил о «полноценной войне» Запада против России

13:27 722

США и другие участники НАТО «включились в полноценную войну» против России после использования их ракет для ударов по Курской и Брянской областям, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya.

«Это все равно меняет ход боестолкновений и того, что происходит, поскольку свидетельствует о том, что блок НАТО, Вашингтон и другие участники этого альянса, по сути, включились уже не в гибридную, а полноценную войну против нашей страны», – сказал Медведев.

«И это не останется без последствий», – добавил он, отметив, что «нанесенные удары уже не остались без последствий».

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