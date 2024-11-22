Буданов: «Россия готовилась к геноциду украинцев»

Россия готовилась к «геноциду» украинцев еще задолго до полномасштабного вторжения в Украину, заявил глава ГУР Кирилл Буданов. По его словам, российским военным раздавали инструкции по созданию расстрельных списков, передвижных крематориев и не только.

«Пропаганда России, высшие органы государственной власти, чиновники и вся государственная машина, получив такое благословение от своего руководителя неоднократно призывали к уничтожению украинцев», - напомнил Буданов.

По словам руководителя военной разведки, тотальная украинофобия коснулась всего общества России. «Геноцид украинцев является не только государственной политикой РФ, но и обязательным общественным убеждением, спущенным «сверху», - констатировал Буданов.