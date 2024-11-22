USD 1.7000
EUR 1.7711
RUB 1.6290
Подписаться на уведомления
Конфронтация на СОР29 в Баку: стороны не пришли к компромиссу... Все остались в Азербайджане!
Новость дня
Конфронтация на СОР29 в Баку: стороны не пришли к компромиссу... Все остались в Азербайджане!

Буданов: «Россия готовилась к геноциду украинцев»

13:37 928

Россия готовилась к «геноциду» украинцев еще задолго до полномасштабного вторжения в Украину, заявил глава ГУР Кирилл Буданов. По его словам, российским военным раздавали инструкции по созданию расстрельных списков, передвижных крематориев и не только.

«Пропаганда России, высшие органы государственной власти, чиновники и вся государственная машина, получив такое благословение от своего руководителя неоднократно призывали к уничтожению украинцев», - напомнил Буданов.

По словам руководителя военной разведки, тотальная украинофобия коснулась всего общества России. «Геноцид украинцев является не только государственной политикой РФ, но и обязательным общественным убеждением, спущенным «сверху», - констатировал Буданов.

 

Украина создает собственное баллистическое оружие
Украина создает собственное баллистическое оружие
14:39 249
Российская полиция избила иранских студентов. Тегеран направил ноту
Российская полиция избила иранских студентов. Тегеран направил ноту видео; обновлено 14:30
14:30 2010
Эрдоган в ожидании. Как поступит Трамп?
Эрдоган в ожидании. Как поступит Трамп? наша корреспонденция
13:33 998
Российский командующий снят с должности
Российский командующий снят с должности
14:07 1246
В Азербайджане землетрясение: ощущалось в Карабахе и Восточном Зангезуре
В Азербайджане землетрясение: ощущалось в Карабахе и Восточном Зангезуре +заявление МЧС; обновлено 13:40
13:40 2447
Россиянам все нравится, но лучше бы мир
Россиянам все нравится, но лучше бы мир глас народа - глас Божий
11:49 2158
Смелый шаг Алиева: вертикально интегрированный холдинг
Смелый шаг Алиева: вертикально интегрированный холдинг главный вопрос
22 ноября 2024, 21:48 9590
России санкции нипочем: «Орешник» и «оружие Кима» создадут проблемы на войне
России санкции нипочем: «Орешник» и «оружие Кима» создадут проблемы на войне
11:39 2295
Призыв Меркель к Украине
Призыв Меркель к Украине
10:46 4253
Наступление российских войск в Украине
Наступление российских войск в Украине
10:23 3543
Премьер-министр Молдовы обвиняет США в бедах молдаван
Премьер-министр Молдовы обвиняет США в бедах молдаван
01:29 4121

ЭТО ВАЖНО

Украина создает собственное баллистическое оружие
Украина создает собственное баллистическое оружие
14:39 249
Российская полиция избила иранских студентов. Тегеран направил ноту
Российская полиция избила иранских студентов. Тегеран направил ноту видео; обновлено 14:30
14:30 2010
Эрдоган в ожидании. Как поступит Трамп?
Эрдоган в ожидании. Как поступит Трамп? наша корреспонденция
13:33 998
Российский командующий снят с должности
Российский командующий снят с должности
14:07 1246
В Азербайджане землетрясение: ощущалось в Карабахе и Восточном Зангезуре
В Азербайджане землетрясение: ощущалось в Карабахе и Восточном Зангезуре +заявление МЧС; обновлено 13:40
13:40 2447
Россиянам все нравится, но лучше бы мир
Россиянам все нравится, но лучше бы мир глас народа - глас Божий
11:49 2158
Смелый шаг Алиева: вертикально интегрированный холдинг
Смелый шаг Алиева: вертикально интегрированный холдинг главный вопрос
22 ноября 2024, 21:48 9590
России санкции нипочем: «Орешник» и «оружие Кима» создадут проблемы на войне
России санкции нипочем: «Орешник» и «оружие Кима» создадут проблемы на войне
11:39 2295
Призыв Меркель к Украине
Призыв Меркель к Украине
10:46 4253
Наступление российских войск в Украине
Наступление российских войск в Украине
10:23 3543
Премьер-министр Молдовы обвиняет США в бедах молдаван
Премьер-министр Молдовы обвиняет США в бедах молдаван
01:29 4121
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться