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Россия заявила об ударах по военным аэродромам Украины

13:48 1023

Российские военные нанесли удары по военным аэродромам Украины, сообщило Минобороны РФ. Утверждается, что на земле был уничтожен украинский МиГ-29.

Согласно сводке российского ведомства, за сутки средства ПВО сбили три авиабомбы Hammer, восемь реактивных снарядов HIMARS,а также 59 украинских беспилотников. Информации о пострадавших или разрушениях нет.

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