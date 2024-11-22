Россия заявила об ударах по военным аэродромам Украины
13:48 1023
Российские военные нанесли удары по военным аэродромам Украины, сообщило Минобороны РФ. Утверждается, что на земле был уничтожен украинский МиГ-29.
Согласно сводке российского ведомства, за сутки средства ПВО сбили три авиабомбы Hammer, восемь реактивных снарядов HIMARS,а также 59 украинских беспилотников. Информации о пострадавших или разрушениях нет.
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