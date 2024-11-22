Трамп собирает сексуальных хищников

Итак, первый не пошел. Бывший конгрессмен Мэтт Гетц, которого Дональда Трамп прочил на место генерального прокурора Соединенных Штатов, снял свою кандидатуру. Еще в среду, общаясь с сенаторами, которым предстояло в будущем одобрить его кандидатуру, он был настроен вполне лучезарно. Мэтт очень надеялся на поддержку будущего вице-президента Джей Ди Вэнса, также сенатора с двухлетним стажем, который пришел на встречу с коллегами для проталкивания протеже Трампа. А уже на следующий день Гетц отказался от выдвижения. Источники в сенате буквально на пальцах объяснили кандидату, что ему ничего не светит, потому что голосов в его поддержку точно не хватит. Что сказать? Горестная жизнь плута. На поверхность всплыли все «романтические» похождения номинанта, начиная от секса в бассейне с 17-летней школьницей и употребления наркотиков до подтвержденных выплат в размере 10 тысяч долларов двум другим дамам за предоставленные ими интимные услуги. Говорят, что именно этот факт больше всех расстроил законодателей. «Платить за секс — какая гадость!», - сказали они.

Словом, не получил Гетц вожделенное кресло генерального прокурора Америки. Сенат вздохнул с облечением. Ему удалось избежать грязных слушаний, которые могли растянуться на месяцы. Сделал выводы и Трамп. Он думал, что сенаторы-республиканцы будут исполнять его волю по щелчку пальцев. Не получилось, и теперь избранный президент взял более примирительный курс в общении с законодательной ветвью власти. Но при этом Трамп более чем решительно настроен на продвижение других кандидатов на ключевые посты в стране. А среди них есть еще два секс-хищника, которых также обвиняют в домогательствах по отношению к слабому полу. Это следующий в очереди на конфирмацию Пит Хегсет, которого Трамп намерен сделать главой Министерства обороны США. У сенаторов есть вполне оправданные сомнения в отношении назначения Хегсета, который когда-то служил в армии в чине младшего офицера и не командовал даже ротой. Но потопить его может не это, а секс-скандал, который произошел в штате Калифорния в 2017 году. В одном из его отелей проходила конференция Федерации женщин Калифорнии, на которой выступал Хегсет. После того, как встреча закончилась, он оказался в гостиничном номере вместе с одной из участниц. Убедившись, что рядом никого нет, он отобрал у женщины мобильный телефон и не пустил ее в коридор, закрыв дверь своим телом.

Полиция города Монтеррей выпустила 22-страничный доклад, в котором со слов пострадавшей, имя которой не разглашается, описывалось, как проходил sexual encounter. Мы не будем приводить детали расследования из–за того, что все идут под грифом 18+. Достаточно упомянуть, что эта дама вскоре посетила клинику, чтобы узнать, не были ли повреждены некоторые ее органы. Изнасилование в Америке карается тюремным сроком от 3 до 7 лет и никак не поощряет назначение совершившего насилие министром обороны. Сам Хегсет уверяет сенаторов, что против него не были выдвинуты обвинения, и по результатам расследования он был полностью оправдан. Он говорит, что секс был при взаимном согласии. Но при этом признает, что выплатил своей жертве некую сумму, потому что боялся увольнения из телекомпании Fox, в которой работал ведущим. После секс-скандала с Биллом Клинтоном и бесчисленных обвинений в адрес высокопоставленных чиновников ваш автор уверовал, что в большую политику Америку идут исключительно насильники. Но нынешняя история еще не закончена. В кастинге Трампа есть и еще один персонаж, которого обвиняют в сексуальных преступлениях. Кто же это? Тю! - оказывается, что среди сексуальных хищников фигурирует и наш добрый знакомый — Роберт Кеннеди-младший, которого Трамп хочет назначить министром здравоохранения. Это тот, у которого неизвестный науке червь съел половину мозга в голове. Американским СМИ стало известно, то Кеннеди неоднократно домогался молодой женщины по имени Элиса Куни, которая работала у него домработницей. Происходило это в 1998 году, когда Элисе было 23 года, а Кеннеди 45. Об этом харассменте она решила рассказать совсем недавно журналу Vanity Fair, когда увидела рекламу Кеннеди во время популярных в стране футбольных соревнований Super Bowl. И эта реклама полностью копировала ту, что когда–то использовал прославленный дядька Роберта —президент США Джон Кеннеди. Куни страшно возмутилась и решила поведать журналу Vanity Fair о недостойном поведении своего нанимателя, как тот подкрадывался ней незаметно, когда никого в доме не было, как клал ей руки на бедра и грудь. Ну и так далее.

Кеннеди-младший признал сейчас свою вину и даже извинился перед Куни. Произошло это, заметим, 26 лет спустя поcле этих «контактов третьего вида», то есть, когда он решил баллотироваться в президенты Америки. Кандидат в министры здравоохранения оправдывает себя. «Я не церковный мальчик, - говорит он. — У меня много скелетов в шкафу». Элиса Куни отвечает ему на это: «Я знаю, что у многих работающих в поте лица людей нет скелетов в шкафу. И хотела бы, чтобы этих скелетов было поменьше у тех, кто выдвигается на руководящие должности в США». Но избранному президенту Трампу не важно количество скелетов у его назначенцев. Ему безразлично, что в памятной статье в Vanity Fair, где приводятся свидетельства бывшей домработницы, говорилось о том, что Роберт Кеннеди-младший во время зарубежных поездок ел мясо собак.