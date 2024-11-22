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Трамп хочет уволить преследовавших его «плохих парней»

14:14 307

Избранный американский президент Дональд Трамп планирует уволить всю команду сотрудников Минюста США, которая занималась двумя федеральными судебными процессами против него по делам о нападении на Капитолий США в 2021 году и неверным обращением с секретными документами. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

Речь идет о группе спецпрокурора Джека Смита, назначенного в ноябре 2022 года. В ее составе десятки юристов, агентов ФБР и вспомогательного персонала из разных структур Минюста, многие из которых специализируются на делах о национальной безопасности и коррупции в государственных органах.

Трамп по возвращении в кресло президента намерен устроить «зачистку» от «плохих парней, людей, которые преследовали» его, рассказал знакомый с планами политика источник WP.

Представитель республиканца Кэролайн Левитт заявила, что Трамп выступает за «увольнение жуликоватых чиновников, которые занимались незаконным превращением нашей американской системы правосудия в оружие, и американский народ может ожидать, что он выполнит это обещание».

Против республиканца было открыто четыре уголовных дела, суммарно по всем статьям обвинения (всего их 91) Трампу грозит до 717 с половиной лет тюрьмы.

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